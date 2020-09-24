Як повернути помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання та пені Суспільство | 22-09-2020, 13:12 0 176



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що платник податків має право повернути помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання ( ст. 43 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ)).



Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені:



1.Відсутність податкового боргу.



У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків. При цьому для його погашення платник має право використати зазначену суму переплати, подавши відповідну заяву на перекид.



2.Подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку).



Заява подається у довільній формі до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення, в якій необхідно зазначити напрям перерахування коштів:



- на поточний рахунок платника податків в установі банку;



- на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету;



- повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку.



