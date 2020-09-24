За вісім місяців 2020 року на Львівщині погашено майже 135 мільйона гривень податкових боргів живими коштами Суспільство | 22-09-2020, 13:09 0 168



З метою забезпечення скорочення податкового боргу управлінням по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області та відокремленими управліннями Головного управління ДПС у Львівській області у січні-липні 2020 року вжито ряд заходів, в тому числі:



- описано майна в податкову заставу на суму 366,7 млн. гривень;



- направлено 345 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 369,1 млн. грн.



- стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 47,2 млн. грн.;



- направлено 8 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 1,7 млн. грн.



В результаті цих та інших заходів протягом січня-серпня 2020 року погашення податкового боргу живими коштами склало 134,8 млн. грн. (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).



Cтаном на 01.09.2020 сума податкового боргу до Зведеного бюджету за даними ІС склала 3 844,2 млн. гривень.





