Поліція затримала членів банди, що нападала на фермерів Дніпропетровщини Суспільство | 22-09-2020, 08:49 0 182 Силовики затримали 2-х чоловіків, які причетні до ряду розбійних нападів на домоволодіння та фермерські господарства у Дніпропетровській області протягом останніх двох років.



Джерело: відділ комунікації поліції Дніпропетровської області



Дослівно: "Як встановили поліцейські, зловмисники причетні до ряду розбійних нападів на домоволодіння та фермерські господарства, скоєних протягом останніх двох років. Під час нападів вони погрожували потерпілим вогнепальною зброєю, пересувалися на автомобілях з підробленими номерними знаками й одягалися у камуфльований одяг і балаклави".





Деталі: В ході розслідування поліція провела обшуки за місцями проживання зловмисників, у гаражах та автівках. У результаті було вилучено нарізну і гладкоствольну зброю, гранати, мобільні телефони, автомобільні номерні знаки і камуфльований одяг.





Наразі вирішується питання про вручення затриманим повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі також збирають докази для встановлення всіх фактів злочинної діяльності затриманих.