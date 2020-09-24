У Львові правоохоронці затримали наркоторговця Суспільство | 21-09-2020, 19:42 0 229

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, слідчими Шевченківського відділу поліції, при оперативному супроводі фахівців УБН Львівської області ДБН Нацполіції України, в порядку ст.208 КПК України, затримано львів’янина за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).



Задокументували 27-річного зловмисника під час збуту «метадону» на території Шевченківського району м.Львова у понеділок, 21 вересня 2020 року.



Під час обшуків у фігуранта вилучено: чотири згортки із речовиною зеленого кольору рослинного походження, електронну вагу, таблетки, коробку та фольгові і паперові згортки із білою кристалічною речовиною, мобільний телефон із сім-картками, чорнові записи та понад 1600 гривень, серед яких передоплата за наркотичний засіб.



На цей час тривають першочергові слідчі дії.



Правоохоронці встановлюють обставини кримінального правопорушення, готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.



Зазначимо, що такі дії караються позбавленням волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури



