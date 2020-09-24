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З початку року великими платниками перераховано до державного бюджету 5,3 мільярдИ гривень податку на додану вартість
|Суспільство | 21-09-2020, 13:12
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|За вісім місяців 2020 року великі платники, які перебувають на обліку у Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС спрямували до державного бюджету 5,3 мільярди гривень податку на додану вартість. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року сплата зросла на 2 мільярди гривень. Зокрема, у серпні цього року великими платниками Заходу перераховано понад 881 мільйон гривень.
Слід зазначити, що з початку 2020 року суб’єктам господарювання Західного регіону відшкодовано з державного бюджету 5,4 мільярди гривень податку на додану вартість.
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