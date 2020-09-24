У Миколаєві судитимуть мешканця Нового Роздолу за зберігання наркотиків Суспільство | 21-09-2020, 11:17 0 192



Під процесуальним керівництвом Миколаївського відділу Золочівської місцевої прокуратури досудове розслідування у справі щодо зберігання наркотиків завершене.



Ідеться по 28-річного жителя Нового Роздолу, у якого ще на початку липня цього року виявили «Метадон».



Зацікавленість правоохоронців викликала дивна і надто напружена поведінка молодика, який прогулювався неподалік Новороздільської міськради. Відтак вони зупинили чоловіка, аби з’ясувати в чому справа.



Виявилося, що причина такої поведінки - наявність у нього згортка безбарвної кристалоподібної речовини. Як згодом підтвердила експертиза, це був «Метадон».



Відтак, дії новороздільця кваліфіковано за ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу, без мети збуту).



Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.



У разі доведення вини, мінімальне покарання, яке загрожує чоловікові - штраф від 850 до 1700 грн, а максимальне – до 3 років позбавлення волі.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури