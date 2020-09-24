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У Миколаєві судитимуть мешканця Нового Роздолу за зберігання наркотиків
|Суспільство | 21-09-2020, 11:17
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Під процесуальним керівництвом Миколаївського відділу Золочівської місцевої прокуратури досудове розслідування у справі щодо зберігання наркотиків завершене.
Ідеться по 28-річного жителя Нового Роздолу, у якого ще на початку липня цього року виявили «Метадон».
Зацікавленість правоохоронців викликала дивна і надто напружена поведінка молодика, який прогулювався неподалік Новороздільської міськради. Відтак вони зупинили чоловіка, аби з’ясувати в чому справа.
Виявилося, що причина такої поведінки - наявність у нього згортка безбарвної кристалоподібної речовини. Як згодом підтвердила експертиза, це був «Метадон».
Відтак, дії новороздільця кваліфіковано за ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу, без мети збуту).
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
У разі доведення вини, мінімальне покарання, яке загрожує чоловікові - штраф від 850 до 1700 грн, а максимальне – до 3 років позбавлення волі.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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