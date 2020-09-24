Хабар за уникнення самоізоляції: жителя Яворівщини судитимуть за спробу підкупу прикордонника Суспільство | 21-09-2020, 11:16 0 170



Під процесуальним керівництвом Червоноградської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування щодо 24-річного жителя с.Нагачів (Яворівський район), який ще на початку серпня цього року намагався надати хабар інспекторці прикордонного контролю митного поста «Рава-Руська» Галицької митниці.



Згідно правил перетину державного кордону під час карантину, чоловік, після повернення з-за кордону, повинен був перебувати 14 днів на обсервації.



Однак, як встановило слідство, вирішив уникнути самоізоляції і запропонував інспекторці 100 польських злотих, аби інформацію про нього не вносили у відповідну базу даних.



Службовиця від одержання грошових коштів відмовилася та зафіксувала протиправні дії зловмисника.



Такі дії правопорушника кваліфіковано за ч.1 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).



Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.



У разі доведення вини, максимальне покарання, яке загрожує чоловікові - 4 роки ув’язнення.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури



