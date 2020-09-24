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Навпроти «Нових Яриловичів», що на кордоні з Білоруссю, зменшилася кількість іноземних громадяни, які там перебували
|Суспільство | 18-09-2020, 14:38
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Навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі», на кордоні України з Білоруссю, фіксується зменшення іноземців, які перебували на території сусідньої країни до лінії державного кордону України.
Нагадаємо, від 14 вересня там знаходиться велика кількість іноземців, які планували потрапити в Україну з метою паломництва. Водночас їм постійно надавалися роз’яснення, що під час карантину в’їзд іноземців в Україну заборонено.
Загалом поряд з українським кордоном знаходилося близько 1000 осіб і вони не полишали надії потрапити в Україну.
На даний час, за наявною в Державній прикордонній службі України інформацією, їх кількість зменшилася. Зараз там може перебувати ще близько 600 осіб і спостерігається їх поступове повернення на територію Білорусі.
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