Навпроти «Нових Яриловичів», що на кордоні з Білоруссю, зменшилася кількість іноземних громадяни, які там перебували Суспільство | 18-09-2020, 14:38 0 372

Навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі», на кордоні України з Білоруссю, фіксується зменшення іноземців, які перебували на території сусідньої країни до лінії державного кордону України.

Нагадаємо, від 14 вересня там знаходиться велика кількість іноземців, які планували потрапити в Україну з метою паломництва. Водночас їм постійно надавалися роз’яснення, що під час карантину в’їзд іноземців в Україну заборонено.

Загалом поряд з українським кордоном знаходилося близько 1000 осіб і вони не полишали надії потрапити в Україну.

На даний час, за наявною в Державній прикордонній службі України інформацією, їх кількість зменшилася. Зараз там може перебувати ще близько 600 осіб і спостерігається їх поступове повернення на територію Білорусі.

