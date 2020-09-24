Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 18-09-2020, 12:22 0 660



Визначені командувачем ООС контрольні пункти в’їзду-виїзду функціонують за осіннім графіком, щоденно з 07.00 до 18.30.



Безперебійно продовжує функціонувати КПВВ «Станиця Луганська», де пропускні операції здійснюються щоденно. За тиждень в цьому КПВВ лінію розмежування перетнули 22 508 осіб, із них -10 711 осіб прослідували на контрольовану територію, а 11 797 в бік тимчасово окупованої Луганщини.



Минулого тижня російські збройні формування продовжували перешкоджати вільному руху людей через лінію розмежування навпроти тимчасово окупованої Донеччини. Так, пропуск громадян через дорожній коридор «Донецьк-Маріуполь» окупанти здійснюють двічі на тиждень, у понеділок та п’ятницю. Загалом за вказаний період через КПВВ «Новотроїцьке» 174 громадянина та 39 транспортних засобів потрапили на контрольовану територію, водночас 386 громадян та 40 транспортних засобів прослідували до тимчасово окупованої території України.



Через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар’їнка», який за рішенням командувача операції Об’єднаних сил відкритий для пропуск, рух не здійснювався. Цей дорожній коридор залишався повністю заблокований окупантами.



Крім того, цього тижня через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до ТОТУ прослідували 12 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для мешканців Донбасу міжнародна організація направила продуктові та гігієнічні набори, будівельні матеріали і обладнання для систем водопостачання. Загальна вага гуманітарного вантажу склала майже 204 тонни.









