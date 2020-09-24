ФОП: ЄСВ за себе треба сплачувати вчасно і під час карантину Суспільство | 18-09-2020, 10:46 0 359



Фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (ст. 9 Закону України від 08.07.2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464)).



Пунктами 2 та 3 частини першої ст. 7 Закону № 2464 визначені умови щодо сплати єдиного внеску у розмірі не меншому за розмір мінімального страхового внеску, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску за кожен місяць такого кварталу.



Водночас, згідно з п. 9 прим. 10 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464, у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, фізичні особи – підприємці тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 01 по 31 березня, з 01 по 30 квітня та з 01 по 31 травня 2020 року за себе.



За несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску за періоди з 01 по 31 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМ України на всій території України штрафні санкції не застосовуються.



Проте за несвоєчасну сплату єдиного внеску, зокрема, до фізичних осіб – підприємців, які забезпечують себе роботою самостійно, застосовується адміністративна відповідальність відповідно до ст. 165 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Враховуючи викладене, до платників єдиного внеску – фізичних осіб – підприємців, які забезпечують себе роботою самостійно, на період дії карантину не застосовуються штрафні санкції та не нараховується пеня за неповну сплату або несвоєчасну сплату сум єдиного внеску, проте відсутня норма щодо звільнення від адміністративної відповідальності за зазначені порушення.