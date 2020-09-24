ОХОРОНУ ЗАХІДНОГО КОРДОНУ ПОСИЛЕНО ТЕПЛОВІЗІЙНИМИ КОМПЛЕКСАМИ

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 24/09/2020 Запроваджено трирівневу структуру документації з трансфертного ціноутворення...>> «Моя мета — щоб ми нормально пили воду з крана, і не купували її в магазинах для пиття», — Андрій Садовий...>> За останні 5 років у Львові відкрили 11 садків та відремонтували чимало спортивних стадіонів і басейнів у школах...>> Керівник лікарні швидкої допомоги Львова розповів про кардинальні зміни у медичному закладі...>> У Львові недонадходження до бюджету через ситуацію з COVID сягають понад 400 млн грн...>> У Львові прозвучали бродвейські мюзикли у супроводі оркестру...>> У Львові повідомлено про підозру трьом наркоторговцям...>> Понад 470 млн грн Львів скерував на допомогу захисникам України...>> Львів затверджує межі зелених зон: до кінця наступного року планують оформити межі всіх парків...>> У Львові готують фотовиставку про діток, які є під опікою Мобільного хоспісу...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Неповнолітньому новороздільцю, якого підозрюють у вбивстві, обрали запобіжний захід...
22-09-2020, 13:08  >>> 
Суд поставив крапку у справі щодо вбивства в Лисиничах...
22-09-2020, 13:07  >>> 
За хуліганство з використанням вогнепальної зброї мешканцю смт.Шкло загрожує до 7 років ув’язнення...
21-09-2020, 11:15  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пандемія: Україна у світі вже 14 за числом нових хворих за добу...
23-09-2020, 07:40  >>> 
Чернівецька область – друга за числом смертей від коронавірусу...
23-09-2020, 07:37  >>> 
Від коронавірусу вилікувались більше 23 мільйонів хворих...
22-09-2020, 08:58  >>> 

ОХОРОНУ ЗАХІДНОГО КОРДОНУ ПОСИЛЕНО ТЕПЛОВІЗІЙНИМИ КОМПЛЕКСАМИ

Суспільство | 18-09-2020, 10:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 242 242    


Для підвищення надійності та ефективності охорони кордону Держприкордонслужба Українипостійно працює над покращенням озброєння, впровадженням нових зразків технічних засобів. Так, нещодавно за проєктом «Удосконалення системи спостереження на українсько-польському кордоні (Південний сектор)», Львівським прикордонним загоном закуплено 4 мобільних тепловізійних комплекси спеціального призначення (далі - Комплекс) на базі автомобіля підвищеної прохідності TORSUS PRAETORIAN. До слова, даний проект реалізується в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Польща-Білорусь-Україна 2014–2020».

З метою опанування правильного та ефективного використання Комплексу в охороні кордону, представниками АТ "Банкомзв'язок" організовано навчально-методичний збір з фахівцями підрозділів охорони кордону Львівського загону, а також його практичні випробування в польових умовах.

Слід зазначити, що використання Комплексів надасть змогу охоронцям кордону:

здійснювати приховане переміщення по дорожній інфраструктурі та бездоріжжю (включаючи лісисто-болотисту місцевість та водні перешкоди), в тому числі у темний час доби з вимкненим штатним освітленням;

нести службу в автономному режимі терміном не менше 72 години;

вести спостереження за місцевістю та окремими об’єктами за допомогою відео- та тепловізійних камер з фіксацією подій;

підтримувати зв’язок з підрозділами охорони державного кордону і прикордонними нарядами, здійснювати передачу даних цифровими каналами за допомогою станції супутникового зв’язку;

спрямовувати наряди на затримання виявлених правопорушників та координувати їх подальші дії.

І головне: використання апаратури Комплексу дасть можливість виявляти осіб на відстані у понад 4 кілометри, транспортний засіб – за 12 кілометрів від місця несення служби. Ідентифікувати виявлених осіб можна на відстані понад 500 метрів, легкову автівку – за 1500 метрів.
   Новини по темі: Суспільство
Запроваджено трирівневу структуру документації з трансфертного ціноутворення...
23-09-2020, 22:54  >>> 
Новації Закону №466: формування податкового кредиту на підставі тимчасової митної декларації...
23-09-2020, 15:55  >>> 
Коли для зданих в оренду будівель промисловості зникли преференції в оподаткуванні...
23-09-2020, 15:54  >>> 
Хто повинен подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані...
23-09-2020, 14:42  >>> 
Суб’єкт господарювання здійснює роздрібний продаж товарів в магазині, що розташований на території ринку. Чи є підстави бути «спрощенцем» першої групи?...
23-09-2020, 14:09  >>> 
Повернення податку на додану вартість...
23-09-2020, 13:11  >>> 
На кордоні фіксується зменшення черг вантажних транспортних засобі...
23-09-2020, 13:08  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: самогубства у лікарні, антирекорд захворюваності...
23-09-2020, 08:46  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: арешт Юрченка, соціологія виборів...
22-09-2020, 09:02  >>> 
Головні новини неділі і ночі: "Слуга народу" представила кандидатів у депутати Київради, протести у Білорусі...
21-09-2020, 09:23  >>> 
   ПолітикаПолітика
Трамп готовий першим в США випробувати вакцину від коронавірусу...
23-09-2020, 07:44  >>> 
Макрон вважає, що у "нормандському форматі" є прогрес...
23-09-2020, 07:43  >>> 
Одіозного СБУшника Демчину з днем народження вітали колишні міністри та силовики...
23-09-2020, 07:38  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Sony повідомила ціну і дату старту продажів PlayStation 5...
17-09-2020, 09:02  >>> 
Кулеба не бачить загроз для скасування безвізу...
15-09-2020, 07:39  >>> 
Канада та ЄС хочуть боротись із COVID-19 за допомогою штучного інтелекту...
14-09-2020, 08:46  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Запроваджено трирівневу структуру документації з трансфертного ціноутворення...
23-09-2020, 22:54  >>> 
Новації Закону №466: формування податкового кредиту на підставі тимчасової митної декларації...
23-09-2020, 15:55  >>> 
Коли для зданих в оренду будівель промисловості зникли преференції в оподаткуванні...
23-09-2020, 15:54  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
   КультураКультура
Папа Римський подумає над тим, щоб відвідати Білорусь...
16-09-2020, 02:10  >>> 
Виставу «Pentecost» у с. Демня перенесено з технічних причин...
20-08-2020, 19:17  >>> 
101-ий театральний сезон Перший академічний український театр для дітей та юнацтва розпочинає з теми збереження культурної спадщини України...
19-08-2020, 13:25  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
22:54 Запроваджено трирівневу структуру документації з трансфертного ціноутворення
22:52 «Моя мета — щоб ми нормально пили воду з крана, і не купували її в магазинах для пиття», — Андрій Садовий
22:50 За останні 5 років у Львові відкрили 11 садків та відремонтували чимало спортивних стадіонів і басейнів у школах
22:49 Керівник лікарні швидкої допомоги Львова розповів про кардинальні зміни у медичному закладі
22:43 У Львові недонадходження до бюджету через ситуацію з COVID сягають понад 400 млн грн
22:42 У Львові прозвучали бродвейські мюзикли у супроводі оркестру
22:40 У Львові повідомлено про підозру трьом наркоторговцям
17:34 Понад 470 млн грн Львів скерував на допомогу захисникам України
17:31 Львів затверджує межі зелених зон: до кінця наступного року планують оформити межі всіх парків
17:26 У Львові готують фотовиставку про діток, які є під опікою Мобільного хоспісу

   Анонси
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
В День прапора у Львові започаткують традицію урочистого підняття національного прапора над Меморіалом Героїв Небесної Сотні...
21-08-2020, 15:59  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования