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На Facebook подали до суду за шпигунство за користувачами через камеру
|Суспільство | 18-09-2020, 08:44
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|На компанію Facebook Inc знову подали в суд за нібито шпигунство за користувачами Instagram використовуючи камери їх мобільних телефонів.
Джерело: ST
Деталі: У зверненні до суду, поданому 17 вересня в федеральний суд Сан-Франциско, користувач Instagram з Нью-Джерсі стверджує, що додаток використовує камеру навмисно і з метою збору "прибуткових і цінних даних про своїх користувачів".
Facebook спростував звинувачення і звинуватив програмну помилку в тому, що телефон мимовільно отримував доступ до камер iPhone.
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