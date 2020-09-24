Україна на 13-му місці в світі за кількості нових випадків COVID-19 Суспільство | 18-09-2020, 08:38 0 277 17 вересня у світі COVID-19 виявили у 308 тисяч людей. Померло в цей день 5475 пацієнта.





Джерело: дані сайту Worldometer



Деталі: В 213 країнах виявили 308 113 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 53 тисячі хворих в країнах Європи.



В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Іспанія, Франція, Росія, Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 13-му місці.



Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.



Станом на 18 вересня у світі зафіксовано 30,3 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 22 мільйона людей. 950 176 пацієнтів померло.



Довідка: Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.