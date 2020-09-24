Близько 9 мільярда гривень за вісім місяців 2020 року сплатили до державної казни платники податків Львівщини Суспільство | 17-09-2020, 14:22 0 311





В управлінні податкового моніторингу повідомили, що до загального фонду Державного бюджету України протягом січня-серпня 2020 року платники податків Львівщини сплатили 8 912,4 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. В порівнянні з січнем-серпнем 2019 року збір платежів до загального фонду Державного бюджету збільшився на 1,1 % або на 95,3 млн. гривень.



Надходження зросли по більшості бюджетоформуючих податків, окрім акцизного податку з вироблених в Україні товарів та рентних платежів.



Збір податку на додану вартість у січні-серпні 2020 року становив 3 395,9 млн. грн., що на 11,7 % або на 356,1 млн. грн. більше, у порівнянні з аналогічним періодом. Податку на прибуток підприємств надійшло 1 876,3 млн. грн., що на 3,8 % або на 68,9 млн. грн. більше.



Податку на доходи фізичних осіб надійшло 1 992,8 млн. грн., що на 4,1 % або на 78,8 млн. грн. більше. Військового збору - 634,6 млн. грн., що на 1,9 % або на 11,8 млн. грн. більше.



У січні-серпні 2020 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 8 552,3 млн. грн., що на 147,9 млн. грн. або на 1,8 % більше, ніж у січні-серпні 2019 року.



