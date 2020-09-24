З початку року до місцевого бюджету надійшло 38757,7 тис грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління Суспільство | 17-09-2020, 11:43 0 398

Платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня – серпня 2020 року сплатили до місцевого бюджету 38757,7 тис.грн. податку на нерухоме майно.

У серпні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 4663,8 тис.грн. податку на нерухоме майно.



Від платників Галицького управління до місцевого бюджету надійшло 973039,5 тис грн податку на доходи фізичних осіб

За січень – серпень 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 973039,5 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.

У серпні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 116215,2 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.



Понад 251 млн грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Галицького управління

З початку 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 251377,2 тис.грн. податку на прибуток підприємств.

У серпні 2020 року платники податків сплатили до Зведеного бюджету України 49506,3 тис. грн. податку на прибуток підприємств.



Платники податків Галицького управління за січень – липень 2020 року до місцевого бюджету сплатили майже 302404,4 тис грн єдиного податку

За січень – серпень 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 302404,4 тис. грн. єдиного податку. У серпні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 50754,3 тис. грн. єдиного податку.



На підтримку армії платниками податків Галицького управління перераховано 145179,3 тис грн військового збору

Протягом січня – серпня 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області сплатили до Державного бюджету України 145179,3 тис. грн. військового збору.

У серпні 2020 року платники податків сплатили до державного бюджету 17826,1 тис. грн. військового збору.

Це свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків, які зобов’язані перераховувати з доходів фізичних осіб 1,5% військового збору на потреби армії, для підтримки обороноздатності держави та встановлення миру.

Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.



Понад 33,6 млн грн акцизного податку надійшло від платників податків Галицького управління до місцевого бюджету

За січень – серпень 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області, які реалізовують підакцизну продукцію, перерахували до місцевого бюджету України 33663,7 тис. грн. акцизного податку.

У серпні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 4260,2 тис. грн. акцизного податку.



До державного бюджету від платників податків Галицького управління надійшло понад 1,4 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

За січень – серпень 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області, перерахували до державного бюджету України 1449,3 тис. грн. акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції).

У серпні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 174,6 тис. грн. акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції).



Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу у Галицькому управлінні до Державного бюджету України надійшло майже 4,6 млн гривень

Галицьким управлінням Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня – серпня 2020 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Державного бюджету України – 47538,7 тис. гривень. У серпні 2020 року за результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Державного бюджету України – 1010,3 тис. гривень.



7454 адміністративних послуг отримали за січень – липень 2020 року платники податків

Галицького управління

За січень – серпень 2020 року Центрами обслуговування платників Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області надано 7454 адміністративних послуг, а саме:

- 3323 громадянам видано картки платника податків, внесено до паспорта громадянина України (у формі книжечки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

- 549 громадянам видано відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;

- 494 суб’єктам господарювання зареєстровано реєстратора розрахункових операцій;

- 976 суб’єктам господарювання зареєстровано книги обліку розрахункових операцій;

- 449 суб’єктам господарювання зареєстровано розрахункові книжки;

-1663 суб’єктам видано довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС.

Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.



Понад 644,5 млн грн з початку 2020 року надійшло до державної казни податку на додану вартість від платників Галицького управління

Суб’єкти господарювання у січні – серпні 2020 року, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету України 644533,4 тис. грн. податку на додану вартість.

У серпні 2020 року платники податків сплатили до державного бюджету 77945,9 тис. грн. податку на додану вартість. Відшкодовано 236502,7 тис. грн. ПДВ на розрахункові рахунки платників.



До місцевого бюджету, що обслуговуються Галицьким управлінням ГУ ДПС у Львівській області надійшло понад 8 млн гривень плати за ліцензії, що контролюють податкові органи та плати за державну реєстрацію

Протягом січня – серпня 2020 року від платників податків які перебувають на обліку Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів надійшло 8048,0 тис. грн плати за ліцензії, що контролюють податкові органи та плати за державну реєстрацію.

У серпні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 816,6 тис. грн. плати за ліцензії, що контролюють податкові органи та плати за державну реєстрацію.



Понад 70 мільйонів гривень плати за землю перерахували з початку року землекористувачі, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області

За січень – серпень 2020 року землекористувачі, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області спрямували до місцевих бюджетів 70057,2 тис. грн плати за землю.

У серпні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 9359,9 тис. грн. плати за землю.

Нагадаємо, що плата за землю - це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Земельний податок сплачується власниками земельних ділянок та земельних паїв (часток), а орендна плата - землекористувачами - орендарями за земельні ділянки державної і комунальної власності.



До місцевого бюджету Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області

надійшло місцевих податків і зборів понад 8 млн гривень

Протягом січня – серпня 2020 року від платників податків які перебувають на обліку Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів надійшло 8775,9 тис грн., а саме:

збір за місця для паркування транспортних засобів 5830,0 тис грн.

туристичний збір 2945,9 тис.грн.

У серпні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 597,3 тис грн., а саме:

збір за місця для паркування транспортних засобів 562,5 тис грн.

туристичний збір 34,8 тис.грн.



Платники податків Галицького управління сплатили з початку року понад 3032262,5 тис грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Платники податків Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області сплатили протягом січня – серпня 2020 року майже 3032262,5 тис. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).



Облік платників податків в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області

Станом на 01.08.2020 в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області кількість платників податків – юридичних осіб становить 16320 у т.ч. тих, що сплачують податки – 11126, та фізичних осіб – 12954 у т.ч. тих, що сплачують податки - 12717.

Кількість новозареєстрованих суб’єктів господарської діяльності - 485 СГД юридичних осіб та - 1380 СГД фізичних осіб.

Кількість припинених суб’єктів господарської діяльності - 90 СГД юридичних осіб та 954 СГД фізичних осіб.

