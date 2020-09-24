Галицькі митники виявили штучні зуби Суспільство | 17-09-2020, 11:42 0 181





Товар переміщували з приховуванням від митного контролю.

Сьогодні зранку, 17.09.2020, в пункт пропуску «Шегині-Медика» з Республіки Польщі смугою спрощеного митного контролю – «зелений коридор» прибув мікроавтобус «Mercedes Sprinter» під керуванням 33-річного мешканця м. Чернівці.

Під час митного оформлення виникла підозра щодо наявності в даному транспортному засобі предметів та товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню. Митники вивели автомобіль з загального потоку для проведення поглибленого огляду. У конструктивних порожнинах, під переднім пасажирським сидінням було виявлено, прикриті особистими речами, 4 картонні коробки, в яких містились 134 комплекти штучних зубів по 8 зубів в кожному.

Так, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.



