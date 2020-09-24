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Інформацію про дію ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами можна переглянути в режимі online
|Суспільство | 16-09-2020, 17:07
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Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що відповідно до законодавства роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.
Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються уповноваженими органами виконавчої влади за місцем торгівлі суб’єкта господарювання терміном на один рік і підлягають обов’язковій реєстрації в податковому органі.
Столичним платникам для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами необхідно звернутись із заявою до Центру обслуговування платників Головного управління ДПС у м. Києві.
З умовами отримання ліцензії та переліком документів, необхідних для її отримання, можна ознайомитися на субсайті Головного управління ДПС у м. Києві за посиланням:
https://kyiv.tax.gov.ua/data/material/000/339/432651/19.1.pdf
https://kyiv.tax.gov.ua/data/material/000/339/432651/23.1.pdf
Для зручності платників на субсайті Головного управління ДПС у м. Києві (http://kyiv.tax.gov.ua) в розділі «Реєстри» сформовано Реєстр виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у м. Києві (https://kyiv.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy), де можна в режимі online переглянути інформацію про дію ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Довідково: правовідносини, що пов’язані з ліцензуванням обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлені Законом України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», із змінами та доповненнями.
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