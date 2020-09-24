Інформацію про дію ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами можна переглянути в режимі online Суспільство | 16-09-2020, 17:07 0 206



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що відповідно до законодавства роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються уповноваженими органами виконавчої влади за місцем торгівлі суб’єкта господарювання терміном на один рік і підлягають обов’язковій реєстрації в податковому органі.

Столичним платникам для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами необхідно звернутись із заявою до Центру обслуговування платників Головного управління ДПС у м. Києві.

З умовами отримання ліцензії та переліком документів, необхідних для її отримання, можна ознайомитися на субсайті Головного управління ДПС у м. Києві за посиланням:

https://kyiv.tax.gov.ua/data/material/000/339/432651/19.1.pdf

https://kyiv.tax.gov.ua/data/material/000/339/432651/23.1.pdf

Для зручності платників на субсайті Головного управління ДПС у м. Києві (http://kyiv.tax.gov.ua) в розділі «Реєстри» сформовано Реєстр виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у м. Києві (https://kyiv.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy), де можна в режимі online переглянути інформацію про дію ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.



Довідково: правовідносини, що пов’язані з ліцензуванням обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлені Законом України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», із змінами та доповненнями.



