Синоптики обіцяють на завтра пориви вітру, на наступні дні - заморозки Суспільство | 16-09-2020, 17:00 0 214 Завтра вдень по місту Львову будуть пориви північно-західного вітру 15 — 20 м/с, а упродовж 18 — 19 вересня вночі на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 — 2°. Про це попередив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

По території Львівської області 17 вересня вдень також місцями обіцяють пориви північно-західного вітру 15 — 20 м/с. А 18 — 19 вересня — вночі подекуди на поверхні ґрунту, 19 вересня також у повітрі - заморозки 0 — 3°.



Львівська міська рада просить усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними. До слова, у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

