Інформаційний портал VISIT Ukraine.Today відтепер корисний і для українців Суспільство | 16-09-2020, 13:54 0 432

Вебресурс VISIT Ukraine.Today є партнером Держприкордонслужби та відтепер містить функціонал який буде корисний і для громадян України, які планують подорожувати світом.



В Україні запустили єдиний інформпортал для українців, які виїжджають за кордон. Корисний вебресурс VISIT Ukraine.Today, який допоможе безпечно й усвідомлено подорожувати громадянам України до іноземних держав, розпочав свою роботу 14 вересня.



Розробником й ідеологом порталу виступила Всеукраїнська організація VISIT Ukraine, яка наприкінці червня запустила інформаційну сторінку для іноземних туристів, що планують візит до України.



Ресурс було розроблено за підтримки Державного агентства розвитку туризму, Державної прикордонної служби України, Міністерства інфраструктури, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства закордонних справ України.



На сайті наявна актуальна інформація стосовно 195 країн світу, а саме:



• Режим тимчасового в'їзду – дозволений, заборонений або з певними



обмеженнями;



• Режим транзитного перетину – умови, терміни;



• Особливості по країні – інформація, яку важливо знати перед тим, як перетнути кордон (правила перебування, необхідність проходження ПЛР-тестування та самоізоляції, відкриті пропускні пункти і т.д.);



• Візова політика країн для громадян України;



• Контакти посольств, консульських служб і представництв України в іноземній державі.



Всі дані на ресурсі виключно з офіційних джерел, оновлюються щодня та викладаються на трьох мовах - українській, англійській та російській. Зручність пошуку будь-якої країни світу на сайті є пріоритетним блоком, зокрема мобільна версія також вдосконалена та адаптована під швидкий та зрозумілий пошук для користувачів.



Також на сайті є можливість замовити страховий поліс для виїзду за кордон, який покриває будь-які страхові випадки за кордоном, у тому числі, COVID-19.



Головною особливістю страхових полісів на порталі є те, що застрахованим може бути особа будь-якого віку, а вартість такого страхування починається від 0,80 євро за день перебування за кордоном.



Якщо майбутньому туристу потрібні роз'яснення щодо зазначеної інформації – він завжди може звернутися на гарячу лінію порталу, яка за лічені хвилини допоможе з вирішенням.



Нагадаємо, що раніше Всеукраїнська організація VISIT Ukraine запустила проєкт «Discover Ukraine» і була співорганізатором проєкту «Мандруй Україною».



Деталі за посиланням https://visitukraine.today/departure/ua