У мікроавтобусі митники виявили високоліквідні товари Суспільство | 16-09-2020, 12:03 0 195

Сьогодні зранку, 16.09.2020р., працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили понад 50 одиниць високоліквідних імпортних товарів. Їх намагався ввезти в Україну через пункт пропуску «Шегині - Медика» водій мікроавтобуса, 30-річний мешканець Львівщини.

У митний декларації чоловік вказав, що перевозить вживані речі: коляску, косарку та газову плиту. Однак під час огляду транспортного засобу в багажному відділенні митники знайшли величезний асортимент незадекларованих нових товарів: електроінструменти, одяг, взуття, швейні машинки, порохотяги, оргтехніку, тощо – загалом понад 50 одиниць.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ст. 472 Митного кодексу України. Товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.



