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Ситуація біля пункту пропуску «Нові Яриловичі»
|Суспільство | 16-09-2020, 11:41
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|ВІДЕО: https://youtu.be/rcryuaFwdWo
Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою. Підрозділи Держприкордонслужби у тісній співпраці з територіальними органами Національної поліції та Національної гвардії України забезпечують належну охорону державного кордону, контроль за дотримання правил прикордонного режиму та режиму у пунктах пропуску з урахуванням обмежень щодо в’їзду іноземців на територію України.
Станом на 11:00 16 вересня на Чернігівщині, навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі», перебувають понад 1000 іноземців, які не полишають спроб потрапити в Україну.
Прикордонники забезпечують перевірку та супроводження представників волонтерських та релігійних організацій для передачі іноземцям, які перебувають на кордоні продуктів харчування та води.
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