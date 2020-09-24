Про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції за серпень 2020 року Суспільство | 16-09-2020, 10:52 0 173



У серпні 2020 року, за матеріалами управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області, Управлінням стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України складено 14 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені ч.1 та ч.2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) відносно трьох працівників ГУ ДПС у Львівській області, які при здійсненні контрольно-перевірочної роботи не повідомили керівництво про наявність у них конфлікту інтересів та вчинили дії в умовах реального конфлікту інтересів. Матеріали скеровано до суду для розгляду по суті.