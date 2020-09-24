НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗВЕЛИ СВІТАНКОВІ «ПОТУГИ» КОНТРАБАНДИСТІВ НАНІВЕЦЬ Суспільство | 16-09-2020, 09:41 0 189











Спробу незаконного переміщення через кордон чималої партії тютюнових виробів припинили сьогодні вранці прикордонники Мукачівського загону.



Близько 4-ї години ранку військовослужбовці відділу «Тячів» помітили неподалік від річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією групу осіб. Законні вимоги прикордонників невідомі проігнорували та вдались до втечі у напрямку населеного пункту Біла Церква. Під час огляду місцевості де були помічені правопорушники, прикордонники виявили 43 ящики контрабандного курива.



Зловмисники планували перемістити до сусідньої країни майже 22 тисячі пачок сигарет.



Тютюнові вироби прикордонники доправили до прикордонного підрозділу, наразі проводяться заходи по встановленню причетних до незаконної оборудки осіб.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону