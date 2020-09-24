На Донбасі загинув військовий, ще троє отримали поранення напередодні Суспільство | 16-09-2020, 08:51 0 190 У вівторок, 15 вересня, один військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої, ще двоє отримали поранення внаслідок вибуху гранати. 16 вересня один захисник загинув через необережне поводження з гранатою.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Підірвався військовий поблизу Водяного під час проведення інженерних робіт. У нього поранення середнього ступеня важкості.



Ймовірно на розтяжку натрапили ще двоє бійців біля Шумів. Усіх поранених було доставлено до лікувальних закладів, їхній стан – стабільний і задовільний.



Вже 16 вересня унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини події з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.



15 вересня російські окупанти 3 рази порушили домовленості, відкривши неприцільний вогонь біля Причепилівки.



Біля тимчасово окупованого населеного пункту Калинове ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Попасної.



А неподалік населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА із перетином лінії розмежування. Безпілотник був подавлений українськими засобами радіоелектронної боротьби.



Від початку поточної доби, 16 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню біля Катеринівки. Ворог здійснив неприцільний постріл із підствольного гранатомета.