На лаві підсудних через 12 тис доларів США неправомірної вигоди опинились митники з Волині Суспільство | 15-09-2020, 18:24 0 237



Прокурорами Львівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт з правовою кваліфікацією ч.3 ст.368 та ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, стосовно виконувача обов’язків начальника митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби України та головного державного інспектора, які, за версією слідства, вимагали та одержали від представника приватного підприємства 12 240 доларів США неправомірної вигоди.



За ці кошти митники обіцяли безперешкодне митне оформлення 306 транспортних засобів.



Посадовці діяли за попередньою змовою, з метою власного збагачення, а сприяв їм у цьому житель м.Ковель, який відіграв роль посередника.



Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДЬР, розташованого у м.Львові за оперативного супроводу внутрішньої безпеки у Волинській області ГУ ВБ СБУ під процесуальним керівництвом львівських прокурорів.



У разі доведення вини фігурантам загрожуватиме від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури