20-річного водія, який насмерть збив пішохода у Раві-Руській, взяли під варту без права на заставу Суспільство | 15-09-2020, 18:23 0 321

Ідеться про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталась ще 7 вересня о 01.50 у місті Рава-Руська.



Правоохоронці встановили, що підозрюваний, керуючи автомобілем “ALFA ROMEO 147”, скоїв наїзд на пішохода та втік з місця події. Від отриманих травм 34-річний місцевий мешканець помер до приїзду медиків.



Такі дії зловмисника кваліфіковано за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.



10 вересня цього року кермувальнику повідомлено про підозру, а його самого оголошено у розшук, а вже 15 вересня, за клопотанням слідчого поліції, погодженого із прокурором, фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури



