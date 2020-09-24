ГРОМАДЯНИНА ІЗРАЇЛЮ, ЯКИЙ СПРОБУВАВ НЕЗАКОННО ПЕРЕЙТИ КОРДОН, ЗАТРИМАНО. ЙОМУ ЗАБОРОНЕНО В’ЇЗД В УКРАЇНУ НА 5 РОКІВ Суспільство | 15-09-2020, 18:23 0 229



Державна прикордонна служба наголошувала і зверталася до іноземних громадян, які планують потрапити в Україну, не намагатися порушувати законодавство України.



Проте один з іноземців, попри обмеження в’їзду, не дослухався цього. Він спробував незаконно перейти кордон, обійшовши пункт пропуску «Нові Яриловичі», що в Чернігівській області.



Однак відразу був затриманий прикордонним нарядом. Порушником виявився громадянин Ізраїлю 1978 року народження.



При цьому для порушення кордону він навіть обрав болотисту місцевість, певно сподіваючись, що на такому напрямку йому це точно вдасться.



На іноземця складено адмінматеріали за ч.1 ст. 204 КУпАП, а також відпрацьовані документи щодо проставлення заборони в’їзду в Україну терміном на 5 років. Він буде примусово повернутий на суміжну сторону.



Вкотре наголосимо, кожна держава стверджується непорушністю своїх кордонів і Державна прикордонна служба стоїть на захисті кордону України. При цьому прикордонники діють виключно в межах чинного законодавства та норм, які регламентують порядок перетину кордону і притягнення порушників до відповідальності.



