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| Газета №35 (55) / 2014
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ПРИКОРДОННИКИ ПОЧАЛИ ФІКСУВАТИ ПРИБУТТЯ ГРУП ІНОЗЕМЦІВ ЩЕ НА ОДНОМУ НАПРЯМКУ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКОГО КОРДОНУ
|Суспільство | 15-09-2020, 18:22
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Наразі, окрім Чернігівської області, співробітники Державної прикордонної служба України спостерігають спроби груп іноземних громадян потрапити на територію нашої держави навпроти пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області.
Окремі групи іноземців почали прибувати до лінії державного кордону.
Прикордонники продовжують проводити роз’яснювальну роботу з метою доведення іноземцям вимог законодавства України та переліку обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції SARS-CoV-2.
Державна прикордонна служба України задіяла необхідну кількість резервів для забезпечення дотримання порядку на державному кордоні та недопущення порушень державного рубежу.
Також налагоджено взаємодію з підрозділами Національної гвардії та Національної поліції України, які допомагають прикордонникам у разі виникнення нестандартних ситуацій.
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