ПРИКОРДОННИКИ ПОЧАЛИ ФІКСУВАТИ ПРИБУТТЯ ГРУП ІНОЗЕМЦІВ ЩЕ НА ОДНОМУ НАПРЯМКУ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКОГО КОРДОНУ Суспільство | 15-09-2020, 18:22 0 205







Наразі, окрім Чернігівської області, співробітники Державної прикордонної служба України спостерігають спроби груп іноземних громадян потрапити на територію нашої держави навпроти пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області.



Окремі групи іноземців почали прибувати до лінії державного кордону.



Прикордонники продовжують проводити роз’яснювальну роботу з метою доведення іноземцям вимог законодавства України та переліку обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції SARS-CoV-2.



Державна прикордонна служба України задіяла необхідну кількість резервів для забезпечення дотримання порядку на державному кордоні та недопущення порушень державного рубежу.



Також налагоджено взаємодію з підрозділами Національної гвардії та Національної поліції України, які допомагають прикордонникам у разі виникнення нестандартних ситуацій.



