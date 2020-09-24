На засіданні Ради лісового сектору при Львівській ОДА привітали працівників лісової галузі Львівщини Суспільство | 15-09-2020, 16:49 0 293

Сьогодні, 15 вересня відбулось засідання Ради лісового сектору при Львівській обласній державній адміністрації.





На початку засідання керівництво області привітало працівників лісового господарства, лісової, деревообробної промисловості України з наступаючим професійним святом, яке відзначатимуть 20 вересня – Днем працівника лісу.

Перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик та перший заступник голови Львівської обласної ради Богдан Гагалюк вручили присутнім Почесні грамоти та Подяки.



За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у підвищення ефективності лісогосподарського виробництва Львівщини та з нагоди професійного свята – Дня працівника лісу,



Грамотами Львівської обласної державної адміністрації відзначили:

Ільницького Михайла Михайловича – т.в.о. директора ДП "Боринське лісове господарство";



Цюцика Василя Євгеновича – головного інженера ДП "Сколівське лісове господарство";



Шетерляка Олега Володимировича – лісничого Лотатницького лісництва ДП "Стрийське лісове господарство";



Яремчука Андрія Павловича – заступника директора ДП "Мисливське господарство «Стир»;



Пелиньо Федіра Михайловича – директора державного підприємства «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр».



Грамотами Львівської обласної ради відзначили:

Бикова Василя Анатолійовича – лісничого Соснівського лісництва ДП "Жовківське лісове господарство";



Москву Бориса Євгеновича – лісничого Свидницького лісництва ДП "Рава-Руське лісове господарство";



Кокоця Сергія Юрійовича – директора ДП "Славське лісове господарcтво".

Подяками обласної ради:

Гречаника Володимира Йосифовича – верстатника ДП "Радехівське лісомисливське господарство";



Приндака Василя Петровича – т. в. о. директора національного природного парку "Сколівські Бескиди".



У ході засідання відзначено важливість роботи лісогосподарських підприємств області, роль лісів в економіці області та їх екологічну складову.

З доповіддю «Стратегія біоекономіки Львівської області – основа смарт-спеціалізації регіону» виступив Кійко Орест Антонович завідувач кафедри технологій меблів і виробів з деревини Національного лісотехнічного університету України.

Про виконання обласної цільової Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2020 рік доповіли начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Дейнека Анатолій Михайлович та перший заступник генерального директора ОКС ЛГП “Галсільліс” Тренич Ігор Олексійович.

Відбулось жваве обговорення винесених на порядок денний питань.





Зазначимо, що в Україні щороку у третю неділю вересня відзначається День працівника лісу. Професійне свято працівників лісового господарства, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості України встановлено згідно з Указом Президента від 28 серпня 1993 року.





