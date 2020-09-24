АМУ не погоджується зі спробами держави перекласти фінансування своїх повноважень на органи місцевого самоврядування Суспільство | 15-09-2020, 15:20 0 373



Асоціація міст України не погоджується із поправкою №83 до проєкту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» №3614 від 09.06.2020, якою передбачається перекласти на органи місцевого самоврядування обов’язку фінансувати делеговані державою повноваження за власні доходи місцевих бюджетів.



15 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» №3614 від 09.06.2020. Наразі законопроєкт готується до другого читання і народними депутатами подані пропозиції і поправки до проєкту.



7 вересня 2020 р. Асоціація міст України взяла участь у робочій нараді Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо розгляду пропозицій і поправок до законопроєкту № 3614 і звернула увагу на неприпустимість врахування до законопроєкту окремих поправок, зокрема і поправки №83. Позицію Асоціації міст України щодо зазначених поправок підтримали і інші учасники робочої наради.



Поправка №83 пропонує частину другу статті 83 викласти у такій редакції «Видатки, визначені пунктом 2 частини першої статті 82 цього Кодексу, здійснюються за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, загальнодержавних податків і зборів та/або їх частки, які закріплені за місцевими бюджетами. Такі видатки також можуть здійснюватися за рахунок інших джерел доходів місцевих бюджетів».

Поправка пропонує делеговані повноваження (функції держави, що можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності), визначені пунктом 2 частини першої статті 82 Бюджетного кодексу України фінансувати за рахунок інших джерел доходів місцевих бюджетів, тобто і за кошти власних доходів місцевого самоврядування.

Асоціація міст України не підтримує зазначену поправку, тому що така пропозиція суперечить статті 143 Конституції України відповідно до якої делеговані повноваження надані державою органам місцевого самоврядування фінансуються виключно за кошти державного бюджету або за рахунок надходжень загальнодержавних податків. По суті поправкою передбачається покладення на органи місцевого самоврядування обов’язку фінансувати делеговані державою повноваження за власні доходи місцевих бюджетів, що суперечить і нормам статті 9 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка визначає, що органи місцевого самоврядування мають право в рамках національної економічної політики на власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ



