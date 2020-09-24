Протягом восьми місяців 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло майже 949 мільйонів гривень рентної плати

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 24/09/2020 Запроваджено трирівневу структуру документації з трансфертного ціноутворення...>> «Моя мета — щоб ми нормально пили воду з крана, і не купували її в магазинах для пиття», — Андрій Садовий...>> За останні 5 років у Львові відкрили 11 садків та відремонтували чимало спортивних стадіонів і басейнів у школах...>> Керівник лікарні швидкої допомоги Львова розповів про кардинальні зміни у медичному закладі...>> У Львові недонадходження до бюджету через ситуацію з COVID сягають понад 400 млн грн...>> У Львові прозвучали бродвейські мюзикли у супроводі оркестру...>> У Львові повідомлено про підозру трьом наркоторговцям...>> Понад 470 млн грн Львів скерував на допомогу захисникам України...>> Львів затверджує межі зелених зон: до кінця наступного року планують оформити межі всіх парків...>> У Львові готують фотовиставку про діток, які є під опікою Мобільного хоспісу...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Неповнолітньому новороздільцю, якого підозрюють у вбивстві, обрали запобіжний захід...
22-09-2020, 13:08  >>> 
Суд поставив крапку у справі щодо вбивства в Лисиничах...
22-09-2020, 13:07  >>> 
За хуліганство з використанням вогнепальної зброї мешканцю смт.Шкло загрожує до 7 років ув’язнення...
21-09-2020, 11:15  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пандемія: Україна у світі вже 14 за числом нових хворих за добу...
23-09-2020, 07:40  >>> 
Чернівецька область – друга за числом смертей від коронавірусу...
23-09-2020, 07:37  >>> 
Від коронавірусу вилікувались більше 23 мільйонів хворих...
22-09-2020, 08:58  >>> 

Протягом восьми місяців 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло майже 949 мільйонів гривень рентної плати

Суспільство | 15-09-2020, 13:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 197 197    



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом серпня 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло понад 229 млн. грн. рентної плати, що на майже 45 млн. грн., або на 24,2 відс. більше, ніж у тому ж періоді торік (понад 184 млн. гривень). Протягом восьми місяців 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло майже 949 млн. грн. рентної плати.

Так, до Державного бюджету України за серпень 2020 року надійшло майже 201 млн. грн. рентної плати, що на майже 44 млн. грн., або на 27,8 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом 2019 року (за серпень 2019 року – понад 157 млн. гривень). Протягом восьми місяців 2020 надійшло майже 844 млн. грн. рентної плати.

Найбільшу частку у надходженнях від рентної плати до державного бюджету у серпні, а саме 94,7 відс., складає рентна плата за користування надрами. У серпні її надійшло до державного бюджету майже 190 млн. грн., що на майже 46 млн. грн., або на 31,8 відс. більше, ніж у тому ж періоді 2019 року (у серпні 2019 року – понад 144 млн. гривень). За січень-серпень - понад 807 млн. гривень.

До місцевих бюджетів протягом серпня 2020 року надійшло понад 28 млн. грн. рентної плати, що на 3,6 відс. більше, ніж у тому ж періоді торік (у серпні 2019 року – понад 27 млн. гривень). Протягом січня - серпня - майже 105 млн. грн. рентної плати.

Частка рентної плати за користування надрами у надходженнях до місцевих бюджетів Львівщини у січні-серпні 2020 року складає 66,5 відс. (майже 70 млн. грн.), плати за спеціальне використання лісових ресурсів 26,3 відс. (майже 28 млн. грн.), плати за спеціальне використання води 7,2 відс. (майже 8 млн. гривень).
   Новини по темі: Суспільство
Запроваджено трирівневу структуру документації з трансфертного ціноутворення...
23-09-2020, 22:54  >>> 
Новації Закону №466: формування податкового кредиту на підставі тимчасової митної декларації...
23-09-2020, 15:55  >>> 
Коли для зданих в оренду будівель промисловості зникли преференції в оподаткуванні...
23-09-2020, 15:54  >>> 
Хто повинен подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані...
23-09-2020, 14:42  >>> 
Суб’єкт господарювання здійснює роздрібний продаж товарів в магазині, що розташований на території ринку. Чи є підстави бути «спрощенцем» першої групи?...
23-09-2020, 14:09  >>> 
Повернення податку на додану вартість...
23-09-2020, 13:11  >>> 
На кордоні фіксується зменшення черг вантажних транспортних засобі...
23-09-2020, 13:08  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: самогубства у лікарні, антирекорд захворюваності...
23-09-2020, 08:46  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: арешт Юрченка, соціологія виборів...
22-09-2020, 09:02  >>> 
Головні новини неділі і ночі: "Слуга народу" представила кандидатів у депутати Київради, протести у Білорусі...
21-09-2020, 09:23  >>> 
   ПолітикаПолітика
Трамп готовий першим в США випробувати вакцину від коронавірусу...
23-09-2020, 07:44  >>> 
Макрон вважає, що у "нормандському форматі" є прогрес...
23-09-2020, 07:43  >>> 
Одіозного СБУшника Демчину з днем народження вітали колишні міністри та силовики...
23-09-2020, 07:38  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Sony повідомила ціну і дату старту продажів PlayStation 5...
17-09-2020, 09:02  >>> 
Кулеба не бачить загроз для скасування безвізу...
15-09-2020, 07:39  >>> 
Канада та ЄС хочуть боротись із COVID-19 за допомогою штучного інтелекту...
14-09-2020, 08:46  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Запроваджено трирівневу структуру документації з трансфертного ціноутворення...
23-09-2020, 22:54  >>> 
Новації Закону №466: формування податкового кредиту на підставі тимчасової митної декларації...
23-09-2020, 15:55  >>> 
Коли для зданих в оренду будівель промисловості зникли преференції в оподаткуванні...
23-09-2020, 15:54  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
   КультураКультура
Папа Римський подумає над тим, щоб відвідати Білорусь...
16-09-2020, 02:10  >>> 
Виставу «Pentecost» у с. Демня перенесено з технічних причин...
20-08-2020, 19:17  >>> 
101-ий театральний сезон Перший академічний український театр для дітей та юнацтва розпочинає з теми збереження культурної спадщини України...
19-08-2020, 13:25  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
22:54 Запроваджено трирівневу структуру документації з трансфертного ціноутворення
22:52 «Моя мета — щоб ми нормально пили воду з крана, і не купували її в магазинах для пиття», — Андрій Садовий
22:50 За останні 5 років у Львові відкрили 11 садків та відремонтували чимало спортивних стадіонів і басейнів у школах
22:49 Керівник лікарні швидкої допомоги Львова розповів про кардинальні зміни у медичному закладі
22:43 У Львові недонадходження до бюджету через ситуацію з COVID сягають понад 400 млн грн
22:42 У Львові прозвучали бродвейські мюзикли у супроводі оркестру
22:40 У Львові повідомлено про підозру трьом наркоторговцям
17:34 Понад 470 млн грн Львів скерував на допомогу захисникам України
17:31 Львів затверджує межі зелених зон: до кінця наступного року планують оформити межі всіх парків
17:26 У Львові готують фотовиставку про діток, які є під опікою Мобільного хоспісу

   Анонси
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
В День прапора у Львові започаткують традицію урочистого підняття національного прапора над Меморіалом Героїв Небесної Сотні...
21-08-2020, 15:59  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования