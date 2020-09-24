Протягом восьми місяців 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло майже 949 мільйонів гривень рентної плати Суспільство | 15-09-2020, 13:08 0 197





В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом серпня 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло понад 229 млн. грн. рентної плати, що на майже 45 млн. грн., або на 24,2 відс. більше, ніж у тому ж періоді торік (понад 184 млн. гривень). Протягом восьми місяців 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло майже 949 млн. грн. рентної плати.



Так, до Державного бюджету України за серпень 2020 року надійшло майже 201 млн. грн. рентної плати, що на майже 44 млн. грн., або на 27,8 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом 2019 року (за серпень 2019 року – понад 157 млн. гривень). Протягом восьми місяців 2020 надійшло майже 844 млн. грн. рентної плати.



Найбільшу частку у надходженнях від рентної плати до державного бюджету у серпні, а саме 94,7 відс., складає рентна плата за користування надрами. У серпні її надійшло до державного бюджету майже 190 млн. грн., що на майже 46 млн. грн., або на 31,8 відс. більше, ніж у тому ж періоді 2019 року (у серпні 2019 року – понад 144 млн. гривень). За січень-серпень - понад 807 млн. гривень.



До місцевих бюджетів протягом серпня 2020 року надійшло понад 28 млн. грн. рентної плати, що на 3,6 відс. більше, ніж у тому ж періоді торік (у серпні 2019 року – понад 27 млн. гривень). Протягом січня - серпня - майже 105 млн. грн. рентної плати.



Частка рентної плати за користування надрами у надходженнях до місцевих бюджетів Львівщини у січні-серпні 2020 року складає 66,5 відс. (майже 70 млн. грн.), плати за спеціальне використання лісових ресурсів 26,3 відс. (майже 28 млн. грн.), плати за спеціальне використання води 7,2 відс. (майже 8 млн. гривень).