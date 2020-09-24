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В Україні майже 3 тисячі нових випадків коронавірусу, 53 хворих померли
|Суспільство | 15-09-2020, 10:25
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|За понеділок, 14 вересня, в Україні діагностували 2 905 нових випадків COVID-19, 53 хворих померли, 1267 пацієнтів одужали.
Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 15 вересня
Деталі: Серед нових хворих 171 дитина та 145 медиків. 546 людей госпіталізували.
Найбільше хворих за добу у Тернопільській області (390 нових випадків і 5 осіб померли), у Харківській (307 нових випадків і 3 летальних) та Одеській області (306 нових випадки і 3 померли).
У Києві – 285 нових випадків, 11 хворих померли. У Київській області зафіксовано 118 нових хворих, 1 людина померла.
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