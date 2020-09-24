В Україні майже 3 тисячі нових випадків коронавірусу, 53 хворих померли Суспільство | 15-09-2020, 10:25 0 214 За понеділок, 14 вересня, в Україні діагностували 2 905 нових випадків COVID-19, 53 хворих померли, 1267 пацієнтів одужали.





Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 15 вересня



Деталі: Серед нових хворих 171 дитина та 145 медиків. 546 людей госпіталізували.



Найбільше хворих за добу у Тернопільській області (390 нових випадків і 5 осіб померли), у Харківській (307 нових випадків і 3 летальних) та Одеській області (306 нових випадки і 3 померли).



У Києві – 285 нових випадків, 11 хворих померли. У Київській області зафіксовано 118 нових хворих, 1 людина померла.