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Біля Києва прорвало газопровід, який постачає газ до Європи
|Суспільство | 15-09-2020, 07:42
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|Біля населеного пункту Чабани (Київська область) прорвало газову трубу, яка качає газ до Європи. На місці працюють всі аварійні служби.
Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на поліцію
Деталі: Ситуація трапилась у ніч з понеділка на вівторок. У найближчих населених пунктах вже вимкнули електропостачання. Наразі відповідні служби намагаються перекрити газ.
Інформації про постраждалих наразі немає.
У аварійній службі УП відповіли, що говорити про "вибух" газу наразі не коректно.
У місцевій групі міста Хотів повідомляли про гучний шум, який йшов від газопроводу на декілька кілометрів.
Користувачі соцмереж також діляться відео, на яких чутно сильний шум.
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