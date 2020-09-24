Синоптики застерігають про густий туман на завтра Суспільство | 14-09-2020, 12:37 0 289 Вночі та вранці 15 вересня по місту Львову очікується туман, видимістю 200 — 500 м. Про це попередив регіональний центр з гідрометеорології. Мерія застерігає усіх учасників руху бути обережними.

Також туман очікується й по території Львівської області.



Під час керування автомобілем в тумані, рекомендовано:



— істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;



— при наявності протитуманних фар — вмикати їх спільно з ближнім світлом;



— тримати безпечну дистанцію з автомобілями;



— уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.

