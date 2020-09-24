|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Синоптики застерігають про густий туман на завтра
|Суспільство | 14-09-2020, 12:37
| 0 289
|
|Вночі та вранці 15 вересня по місту Львову очікується туман, видимістю 200 — 500 м. Про це попередив регіональний центр з гідрометеорології. Мерія застерігає усіх учасників руху бути обережними.
Також туман очікується й по території Львівської області.
Під час керування автомобілем в тумані, рекомендовано:
— істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;
— при наявності протитуманних фар — вмикати їх спільно з ближнім світлом;
— тримати безпечну дистанцію з автомобілями;
— уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.
|
|