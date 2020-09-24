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НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ ВИЯВИЛИ КОЛЕКЦІЮ ПОШТОВИХ МАРОК
|Суспільство | 14-09-2020, 11:23
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Колекцію поштових марок, які можуть становити культурну цінність виявили учора в пункті пропуску «Солотвино» прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками.
У ході реалізації оперативної інформації, спільна оглядова група виявила серед особистих речей 67-річного громадянина України, який прямував за кордон автомобілем марки «Опель», 3760 поштових марок.
Для проведення державної експертизи виявлені марки вилучили співробітники митниці.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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