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ЗА НЕЗАКОННИЙ ПРОПУСК НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ АВСТРІЄЦЬ ПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР
|Суспільство | 11-09-2020, 16:39
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Учора ввечері в пункті пропуску «Дякове» прикордонники Мукачівського загону припинили спробу надання неправомірної вигоди. Хабарем у розмірі 100 євро намагався підкупити прикордонників 45-річний громадянин Австрії.
Чоловік не мав документів, які б надавали йому право в’їзду на територію України в умовах карантинних обмежень, а тому вдався до протизаконних дій та запропонував прикордонному наряду хабар.
На таку пропозицію австрієць отримав категоричну відмову. Відмовили хабародавцеві й у в’їзді в Україну.
Що ж до можливих ознак злочину передбаченого ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» прикордонники проінформували співробітників поліції .
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