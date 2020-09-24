Податковими органами Львівщини до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією застосовано штрафних санкцій на загальну суму понад 16 мільйонів гривень Суспільство | 11-09-2020, 13:30 0 308









За січень-серпень 2020 року за результатами проведених перевірок податковими органами Львівщини діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією, застосовано штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 16,4 млн. гривень. Про це повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області.





