|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Податковими органами Львівщини до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією застосовано штрафних санкцій на загальну суму понад 16 мільйонів гривень
|Суспільство | 11-09-2020, 13:30
| 0 308
|
За січень-серпень 2020 року за результатами проведених перевірок податковими органами Львівщини діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією, застосовано штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 16,4 млн. гривень. Про це повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області.
|
|