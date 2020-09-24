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Під Києвом трапилася смертельна ДТП: 5 загиблих, 20 травмованих
|Суспільство | 11-09-2020, 09:54
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|В ніч з 10 на 11 вересня на автодорозі Київ – Харків – Довжанський сталася автопригода за участю 4 транспортних засобів, внаслідок ДТП 5 осіб загинуло та 20 отримали травми.
Джерело: пресслужба патрульної поліції Київщини, ДСНС
Дослівно: "За попередніми даними, водій DAF FT95 рухався в бік столиці, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого скоїв виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще із двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ".
Деталі: ДТП трапилася на початку 4-ї на 47 км автодороги М–03. Зіткнулися дві вантажівки, мікроавтобус та легковик.
Внаслідок автопригоди п'ятеро осіб загинули, чотирнадцять отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.
Наразі на місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група поліції.
Обставини автопригоди з’ясовують слідчі.
Водночас у ДСНС повідомляють, що 11 вересня о 03 год. 10 хв. поблизу с. Іванків Бориспільського району внаслідок зіткнення вантажного автомобіля, мікроавтобусу та легкового автомобіля загинуло 4 особи та 12 постраждалих госпіталізовали до лікарні.
Відзначається, що для деблокування від ДСНС залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
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