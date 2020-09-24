Під Києвом трапилася смертельна ДТП: 5 загиблих, 20 травмованих Суспільство | 11-09-2020, 09:54 0 310 В ніч з 10 на 11 вересня на автодорозі Київ – Харків – Довжанський сталася автопригода за участю 4 транспортних засобів, внаслідок ДТП 5 осіб загинуло та 20 отримали травми.



Джерело: пресслужба патрульної поліції Київщини, ДСНС



Дослівно: "За попередніми даними, водій DAF FT95 рухався в бік столиці, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого скоїв виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще із двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ".



Деталі: ДТП трапилася на початку 4-ї на 47 км автодороги М–03. Зіткнулися дві вантажівки, мікроавтобус та легковик.



Внаслідок автопригоди п'ятеро осіб загинули, чотирнадцять отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.





Наразі на місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група поліції.



Обставини автопригоди з’ясовують слідчі.



Водночас у ДСНС повідомляють, що 11 вересня о 03 год. 10 хв. поблизу с. Іванків Бориспільського району внаслідок зіткнення вантажного автомобіля, мікроавтобусу та легкового автомобіля загинуло 4 особи та 12 постраждалих госпіталізовали до лікарні.



Відзначається, що для деблокування від ДСНС залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.