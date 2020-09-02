З 1 вересня збільшується розмір мінімальної заробітної плати Суспільство | 01-09-2020, 17:28 0 113



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»», який передбачає з 1 вересня 2020 року збільшення мінімальної заробітної плати:

- в місячному розмірі з 4723 грн до 5000 грн;

- в почасовому розмірі з 28,31 грн до 29,20 грн.

У зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 26.08.2020 № 750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери», якою затверджено з 1 вересня 2020 року посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів у розмірі 2225 грн та відповідні посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери в залежності від тарифного розряду.

