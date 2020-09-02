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З 1 вересня збільшується розмір мінімальної заробітної плати
|Суспільство | 01-09-2020, 17:28
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Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»», який передбачає з 1 вересня 2020 року збільшення мінімальної заробітної плати:
- в місячному розмірі з 4723 грн до 5000 грн;
- в почасовому розмірі з 28,31 грн до 29,20 грн.
У зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 26.08.2020 № 750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери», якою затверджено з 1 вересня 2020 року посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів у розмірі 2225 грн та відповідні посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери в залежності від тарифного розряду.
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