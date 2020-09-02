|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
З початку 2020 року платникам податків Львівщини відшкодовано близько 1,5 мільярда гривень податку на додану вартість грошовими коштами
|Суспільство | 01-09-2020, 12:53
| 0 106
|
В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом семи місяців 2020 року заявлено до відшкодування на розрахункові рахунки платників 1 792,6 млн. грн. податку на додану вартість 657 платникам. Середньомісячні заявки склали 256,1 млн. грн. (середньомісячні заявки минулого року 256,8 млн. гривень).
У 2020 році відшкодовано грошовими коштами на розрахункові рахунки платників – 1 545,7 млн. грн. 664 платникам.
Невідшкодовано 525,8 млн. грн. податку на додану вартість, з яких: 233,1 млн. грн. відповідно до нових заявок, поданих у липні 2020 року (в т.ч. фіз. особами 5,6 млн.грн.); 172,5 млн.грн. – проводяться позапланові перевірки в межах законодавчо встановленого терміну та узгоджуються матеріали перевірок; 2,5 млн. грн. – в пасивному залишку (судове оскарження) та 16,0 млн. грн. – включено в Тимчасовий реєстр та очікують законодавчого врегулювання (суми ПДВ, задекларовані до 01.02.2016 року).
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Facebook викрив проєкт російської "фабрики тролів"...
|02-09-2020, 02:21
| >>>
|Трьом фігурантам справи незаконного виготовлення наркотиків у львівському виші обрано запобіжні заходи:...
|01-09-2020, 18:33
| >>>
|Про зміни, внесені до Порядку обліку платників податків і зборів...
|01-09-2020, 17:32
| >>>
|З 1 вересня збільшується розмір мінімальної заробітної плати...
|01-09-2020, 17:28
| >>>
|Внесено зміни до форми і змісту електронних розрахункових документів...
|01-09-2020, 17:25
| >>>
|З початку 2020 року платникам податків Львівщини відшкодовано близько 1,5 мільярда гривень податку на додану вартість грошовими коштами...
|01-09-2020, 12:53
| >>>
|COVID: За добу 2 тисячі хворих, у Харківській і Одеській областях – найбільше...
|01-09-2020, 10:35
| >>>
|