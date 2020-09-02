COVID: За добу 2 тисячі хворих, у Харківській і Одеській областях – найбільше Суспільство | 01-09-2020, 10:35 0 372 2 088 випадків захворювання на COVID-19 підтверджено в Україні 31 серпня, в останній день літа померли від ускладнень коронавірусу 48 хворих, а 688 осіб одужали.



Джерело: дані РНБО й МОЗ



Деталі: У Харківській області за останню добу діагностували найбільше хворих – 262 особи. 3 людини померли від ускладнень коронавірусної хвороби.



В Одеській області хворобу виявили у 211 осіб, 6 хворих померли за цю добу.



У Львівській області – 193 нових випадки і 8 летальних.



У Тернопільській області – 180 випадків захворювання, 1 людина померла.



У Києві – 176 нових випадків, 5 летальних. Крім того, у Київській області за добу виявлено 86 хворих із коронавірусом, 1 людина померла.



В Івано-Франківській області – 169 нових випадків, 4 летальних.



У Чернівецькій області – 117 нових хворих, 5 осіб померли від ускладнень.



У Чернігівській області, де у неділю 30 серпня підтвердили 117 нових випадків, за добу 31 серпня зафіксували 47 нових випадків.





За весь час пандемії, тобто з початку березня, в Україні виявили 123 303 випадки захворювання на COVID-19, із цих хворих 2 605 померли, а 57 802 одужали.



Зараз коронавірус намагаються подолати 62 896 жителів України.



Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу з Медичного університету імені Богомольця повідомив, що в останній день літа було госпіталізовано 391 людину.



За останню добу здійснено 42 068 тестувань, із них 22 627 методом ПЛР і 19 441 методом ІФА.



Із усіх, у кого тест був позитивним, було 104 дитини і 101 медпрацівник. А за весь час пандемії коронавірус виявили у 8 077 дітей і в 11 362 медпрацівників.