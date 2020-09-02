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Англія та Уельс відкривають школи після карантину
|Суспільство | 01-09-2020, 10:19
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|Англія та Уельс від сьогодні відкривають школи, після майже пів року перерви з навчанням у класах у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Школярі вперше підуть до класів сьогодні, 1 вересня, після того, як перейшли на дистанційне навчання у березні.
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Спершу уряд Бориса Джонсона планував відкрити школи ще до літніх канікул, але з низки причин повернення до класів відклали на осінь. В червні у школи повернулася лише частина учнів.
Як і в багатьох інших країнах, у Британії карантин спричинив багато невизначеності у житті школярів, призвівши до скасувань екзаменів і проблем з академічною успішністю.
Міносвіти Британії запевняє, що розробило систему запобіжників для того, щоб повернення до класів у нових реаліях було максимально безпечним. Для шкіл підготували методичні рекомендації щодо дотримання дистанції, провітрювання класів тощо.
Країни Європи по-різному відновлюють навчання після перерви у зв'язку з пандемією. Подекуди, як у Франції та Німеччині, діти вже давно повернулися до класів.
Щонайменше 41 школа в Берліні повідомила, що учні або вчителі заразилися коронавірусом всього через два тижні після відкриття шкіл. Схожа ситуація склалася і у Франції після часткового повернення до класів ще у травні.
Уряд Угорщини минулого тижня оголосив, що школи відкриються з початку вересня.
Італія збирається відкривати школи та університети з середини вересня. Туреччина вирішила перенести відновлення навчання на кінець вересня у зв'язку зі зростанням кількості заражень.
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