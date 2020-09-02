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Volkswagen влетів у літній майданчик кафе на Бессарабці у Києві – є постраждалий
|Суспільство | 01-09-2020, 10:18
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|На Бессарабці у центрі Києва водій Volkswagen вночі влетів у літній майданчик кафе, де були відвідувачі, щонайменше одна людина постраждала.
Джерело: "Київ оперативний"
Дослівно: "Справжня карколомна аварія сталася у самому центрі міста – на Бессарабці водій Volkswagen влетів у літній майданчик кафе, де були відвідувачі. На жаль, одного потерпілого терміново госпіталізували. Свідки запевняють, що водій бухий у хлам".
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