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КОНТРАБАНДИСТИ НА ТРАКТОРІ З ПРИЧЕПОМ ПОВНИМ СИГАРЕТ НАМАГАЛИСЬ ВТЕКТИ ВІД ПРИКОРДОННИКІВ
|Суспільство | 01-09-2020, 10:07
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Учора, неподалік від кордону контрабандист на тракторі влаштував перегони прикордонникам.
Під час патрулювання місцевості наряд відділу «Дякове» за 500 м від державного кордону виявив трактор із причепом. Водій транспортного засобу проігнорував вимогу прикордонників про зупинку та ще дужче почав їхати. Три попереджувальні постріли змінили плани тракториста.
У транспортному засобі назагал знаходилося три особи, зі слів - громадяни України, документів вони із собою не мали. Під час огляду транспортного засобу стало зрозуміло чому «шумахер» тікав, адже в причепі прикордонники виявили 41 пакунок сигарет, а ще саморобні дерев’яні перекидні містки, за допомогою яких правопорушники планували подолати контрольно-слідову смугу.
Контрабандистів та їх товар доставлено до прикордонного підрозділу. На усіх трьох складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення, справу скеровано до суду.
Виявлені понад 20 тисяч пачок курива, трактор та причеп передано компетентним органам.
Крім того, про виявлення ознак кримінального злочину за ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» до Нацполіції, ДФС та Закарпатської митниці направлені повідомлення.
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