УВАГА! З 1 вересня Угорщина вводить додаткові обмеження щодо в’їзду іноземців Суспільство | 31-08-2020, 16:46 0 135



Згідно з інформацією Угорської поліції, з 01.00 (за київським часом) 01.09.2020 року Угорщина вводить додаткові обмеження щодо в’їзду іноземних громадян, спрямовані на недопущення поширення коронавірусу.



Пропускні операції здійснюватимуться у пунктах пропуску «Захонь» (з українського боку «Чоп (Тиса)», «Берегшурань» (з українського боку «Лужанка»), «Тисабеч» (з українського боку «Вилок»).



Детальніше про перелік обмежень можна дізнатися за посиланням: https://is.gd/63j0HX



Зауважимо, що зростання пасажиро-транспортного потоку та впровадження угорською і румунською сторонами додаткових контрольних процедур, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 спровокували накопичення транспортних засобів на кордоні.



Станом на 12:00 31 серпня перед пунктом пропуску «Тиса» на оформлення очікують 70 легкових автомобілів та 30 мікроавтобусів, перед пунктом пропуску «Лужанка» – 120 мікроавтобусів та перед пунктом пропуску «Дяково» – 200 мікроавтобусів.



Просимо враховувати дану інформацію під час планування поїздок за кордон.