|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Донеччині прикордонники затримали партію сурогатного алкоголю на 5,5 мільйонів гривень
|Суспільство | 31-08-2020, 16:45
| 0 150
|
ВІДЕО:https://youtu.be/TpeWpGE-nAA
Прикордонники зі складу Об'єднаних сил не припиняють роботу з протидії незаконному обігу підакцизних товарів в районі проведення операції.
Чергова успішна реалізація оперативної інформації відбулася днями. Групою правоохоронців у складі оперативних співробітників Краматорського прикордонного загону, представників СБУ та ДФС під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області на одній з автомобільних доріг в Добропільському районі Донеччини було зупинено два вантажних автомобілі.
В ході огляду транспортних засобів виявлено понад 57,5 тисяч пляшок алкогольної продукції різних брендів з підробленими марками акцизного податку.
Товар та автомобілі вилучено представниками ДФС. Сума оцінки вилученого контрафакту становить близько 5,5 мільйонів гривень.
Особам, причетним до протиправної діяльності, загрожує відповідальність, передбачена статтями 199 та 204 Кримінального кодексу України.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Facebook викрив проєкт російської "фабрики тролів"...
|02-09-2020, 02:21
| >>>
|Трьом фігурантам справи незаконного виготовлення наркотиків у львівському виші обрано запобіжні заходи:...
|01-09-2020, 18:33
| >>>
|Про зміни, внесені до Порядку обліку платників податків і зборів...
|01-09-2020, 17:32
| >>>
|З 1 вересня збільшується розмір мінімальної заробітної плати...
|01-09-2020, 17:28
| >>>
|Внесено зміни до форми і змісту електронних розрахункових документів...
|01-09-2020, 17:25
| >>>
|З початку 2020 року платникам податків Львівщини відшкодовано близько 1,5 мільярда гривень податку на додану вартість грошовими коштами...
|01-09-2020, 12:53
| >>>
|COVID: За добу 2 тисячі хворих, у Харківській і Одеській областях – найбільше...
|01-09-2020, 10:35
| >>>
|