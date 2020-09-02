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Георгіївські стрічки, значки «9 мая», стрічки з триколором РФ. Куди несла «набір» українка?
|Суспільство | 31-08-2020, 16:43
| 0 134
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|ВІДЕО:https://youtu.be/eG8p-xlcpD
Учора в пункт пропуску «Гоптівка», що на українсько-російському кордоні, на вхід із Росії прибула громадянка України 1985 року народження.
Під час здійснення огляду ручної валізи жінки прикордонники Харківського загону спільно з представниками митної служби виявили георгіївські стрічки, значки «9 мая», стрічки з триколором РФ та заготовки до них у кількості близько 1000 штук.
Оперативними співробітниками прикордонного загону спільно з співробітниками СБУ встановлено, що громадянка нібито займається виготовленням та продажем виробів ручної роботи. Стосовно переміщення вищевказаних виробів пояснення надавати відмовилась, але оперативниками встановлено можливу її причетність до пропаганди комуністичного, націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів на території України.
Наразі прикордонники направили до Національної поліції повідомлення щодо виявлення в діях громадянки ознак вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 436 -1 ККУ «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів».
Громадянку та виявлені предмети передано представникам Національної поліції.
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