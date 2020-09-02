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Податкові перевірки щодо сплати податків з доходів фізичних осіб на Львівщині: донараховано 18,7 мільйона гривень, до бюджету додатково надійшло майже 1,9 мільйона гривень
|Суспільство | 31-08-2020, 16:42
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В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-липня 2020 року його працівниками проведено 412 документальних перевірок фізичних, юридичних осіб та громадян з питань своєчасності, повноти нарахування і сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску, а також інших платежів, контроль за справлянням яких належить до компетенції підрозділу. Це на 202 перевірки, або на 32,9 відс. менше проти того ж періоду минулого року (у січні-липні 2019 року проведено 614 перевірок).
За результатами вжитих протягом січня-липня 2020 року заходів донараховано 18727,1 тис. грн. платежів та штрафних санкцій (з них узгоджено 7 627,4 тис.грн., або 40,7 відсотка).
До бюджету додатково надійшло 1 882,3 тис.грн. (або 24,7 відс. від узгоджених сум).
Слід зазначити, що зменшення кількості перевірок проти того ж періоду минулого року зумовлено запровадженням з 18.03.2020 року мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок.
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