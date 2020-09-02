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ПРОТЯГОМ ВИХІДНИХ ПРИКОРДОННИКІВ ШІСТЬ РАЗІВ НАМАГАЛИСЯ ПІДКУПИТИ
|Суспільство | 31-08-2020, 11:42
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Активне проведення заходів з протидії корупційній складовій серед прикордонників продовжує приносити позитивні результати. Протягом вихідних, було зафіксовано шість спроб давання хабарів прикордонникам Львівського загону. Євро, гривні, британські фунти та злоті - іноземці та українці упродовж вихідних пропонували охоронцям кордону чималі суми хабарів, аби безперешкодно перетнути держрубіж.
Зокрема троє іноземців спробували таким чином потрапити в нашу країну, попри тимчасове обмеження для іноземних громадян у в’їзді в Україну відповідно до Постанову від 27 серпня 2020 р. № 757
Неправомірну вигоду подорожуючі пропонували прикордонникам у пунктах пропуску «Рава-Руська», «Краківець» та «Шегині».
Прикордонники від хабарів відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».
Прикордонники вкотре доводять – Державний кордон України це не місце для корупції.
Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!
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