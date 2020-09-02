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Прокурори скерували до суду справу щодо ще однієї мешканки с.Мельнич за «махінації» з бюлетенями
|Суспільство | 31-08-2020, 11:22
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Ідеться про 45-річну мешканку с.Мельнич Жидачівського району, яка на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року була членкинею дільничої виборчої комісії.
Як і її колега, про яку ми нещодавно писали (https://bitly.su/9d58pI4), за версією слідства, вона неправомірно видала іншій людині бюлетені виборця, який на той момент перебував за кордоном.
Як наслідок, вибір на користь одного з кандидатів зробили без фізичної присутності учасника голосування.
Дії працівниці ДВК кваліфікували за ч.2 ст.158-1 КК України (голосування виборцем більше, ніж один раз).
На цей час досудове розслідування під процесуальним керівництвом Жовківського відділу Стрийської місцевої прокуратури, завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.
За вчинення вказаного злочину, санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 5 до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк від 2 до 3 років.
https://bitly.su/rzBZcOX
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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